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    Спорт

      "Мы эту команду растерзали": тренер сборной Казахстана назвал македонцев "бедолагами"

      Опубликовано:

      Казахстанский футбольный тренер Али Алиев
      Али Алиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

      Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев на пресс-конференции подвел итоги матча с Северной Македонией в квалификации чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились в понедельник на "Астана Арене". Македонцы одержали победу со счетом 1:0.

      "В раздевалке пустота и опустошенность. Люди переживают не за то, что проиграли 0:1, а по поводу того, как так не смогли попасть в ворота, распечатать их. Если бы забили один гол... И статистика подтверждает то, что ребята вышли на поле, правильно перенесли физическую и психологическую нагрузку и выдали очень хороший матч. Считаю, у нас классная команда. Надо потихоньку обновляться и создать баланс, о котором говорим все время. Надеемся, что путь правильный и принесет результат.
      [В конце матча] соперник уже сидел в своей штрафной. Там прессинга не было. Многие жаловались, что физически сборная Казахстана [слаба]. Но мы видели физически сборную Македонии. Она села в свою штрафную. Сегодня сборную Македонии сборная Казахстана загнала в штрафную. Бедолаги, у них вратарь там лежал минут девять. Это говорит о том, что сегодня атакующим потенциалом мы эту команду растерзали. Только не хватило качества — попасть. А у них один удар — и он залетел туда, куда надо. Вот это и есть футбол, большой спорт, где удача ложится к тому, кто сегодня сильнее", — заявил Алиев.

      Также казахстанский специалист отметил, что у национальной команды есть значительный резерв из тех игроков, которые на данный момент травмированы или продолжают восстановление.

      "Бахтиера [Зайнутдинова] нет, мы без него играем. Вы представляете, если еще дать резерв этой команде? В середину поставить Бахтиера с его дальним ударом, чуйкой в штрафной площади — как он чувствует момент, когда чиркнуть, забить. Если поднять статистику, сколько Зайнутдинов в циклах назабивал... Нам его голы необходимы. Резерв в этих людях. И Абат Аймбетов — его голевое чутье. Тот же [Айбар] Жаксылыков — при всем уважении, играя за "Кайсар", человек забил шесть мячей", — сказал Алиев.

      Напомним, после матча с Северной Македонией карьеру в сборной Казахстана завершил полузащитник и капитан национальной команды Асхат Тагыберген. А итоги встречи в Астане также подвел тренер македонцев Роберт Стояновски.

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