"Такой результат, и мы ему рады": в Северной Македонии оценили победу над Казахстаном в отборе на ЧМ-2026
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Ассистент главного тренера национальной сборной Северной Македонии Роберт Стояновски прокомментировал матч с Казахстаном в отборе на ЧМ-2026, передает корреспондент NUR.KZ.
Сегодня, 9 июня, сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в домашнем матче от Северной Македонии в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2026 год.
"Наша команда по-разному сыграла в обоих таймах. Мы планировали сыграть против Казахстана, как в матче с Бельгией. Сохранить силы до конца игры. Была такая тактика.
Это футбол, мы не можем в каждой игре показывать сильную игру. Казахстан сегодня сыграл хорошо. В принципе, сегодня обе команды показали хорошую игру. Случаются хорошие и плохие игровые дни.
Каждый игрок нашей команды настраивался только на победу. Мы дали некоторым футболистам отдохнуть после матча с Бельгией. Такой результат, и мы ему рады", - заявил Стояновски.
Отметим, после трех матчей подопечные Али Алиева занимают третье место в турнирной таблице группы J, имея в своем активе три очка.
Македонцы с восемью баллами в четырех играх стали новыми лидерами в группе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2253675-takoy-rezultat-i-my-emu-rady-v-severnoy-makedonii-ocenili-pobedu-nad-kazahstanom-v-matche-otbora-na-chm-2026/
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