"Такой результат, и мы ему рады": в Северной Македонии оценили победу над Казахстаном в отборе на ЧМ-2026

Ассистент главного тренера национальной сборной Северной Македонии Роберт Стояновски прокомментировал матч с Казахстаном в отборе на ЧМ-2026, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 9 июня, сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в домашнем матче от Северной Македонии в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2026 год.

"Наша команда по-разному сыграла в обоих таймах. Мы планировали сыграть против Казахстана, как в матче с Бельгией. Сохранить силы до конца игры. Была такая тактика.

Это футбол, мы не можем в каждой игре показывать сильную игру. Казахстан сегодня сыграл хорошо. В принципе, сегодня обе команды показали хорошую игру. Случаются хорошие и плохие игровые дни.

Каждый игрок нашей команды настраивался только на победу. Мы дали некоторым футболистам отдохнуть после матча с Бельгией. Такой результат, и мы ему рады", - заявил Стояновски.

Отметим, после трех матчей подопечные Али Алиева занимают третье место в турнирной таблице группы J, имея в своем активе три очка.

Македонцы с восемью баллами в четырех играх стали новыми лидерами в группе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.