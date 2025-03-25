Криштиану Роналду побил очередной рекорд и попал в Книгу Гиннесса

Криштиану Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за рекорд по количеству побед во встречах на уровне национальных команд, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Отмечается, что игрок сборной Португалии Криштиану Роналду одержал 132 победы, что является мировым рекордом. Он обогнал по этому показателю испанского футболиста Серхио Рамоса.

Сертификат о признании рекорда ему вручили прямо на футбольном поле.

Между тем издание отмечает, что Роналду также стал первым футболистом в истории, забивавшим голы за сборную на протяжении 22 лет подряд.

Напомним, в сентябре 2024 года Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 млрд подписчиков.

Кроме того, Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом и спортсменом мира. Годовой доход Криштиану Роналду оценивается в 260 млн долларов.