Криштиану Роналду побил очередной рекорд и попал в Книгу Гиннесса

Криштиану Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за рекорд по количеству побед во встречах на уровне национальных команд, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.
Отмечается, что игрок сборной Португалии Криштиану Роналду одержал 132 победы, что является мировым рекордом. Он обогнал по этому показателю испанского футболиста Серхио Рамоса.
Сертификат о признании рекорда ему вручили прямо на футбольном поле.
Между тем издание отмечает, что Роналду также стал первым футболистом в истории, забивавшим голы за сборную на протяжении 22 лет подряд.
Напомним, в сентябре 2024 года Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 млрд подписчиков.
Кроме того, Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом и спортсменом мира. Годовой доход Криштиану Роналду оценивается в 260 млн долларов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230455-krishtianu-ronaldu-pobil-ocherednoy-rekord-i-popal-v-knigu-ginnessa/