"ПСЖ" разгромил "Интер" и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" одержали крупную победу над итальянским "Интером" в финале Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч главного еврокубка в сезоне 2024/25 прошел на "Альянц Арене" в немецком Мюнхене. "ПСЖ" выиграл со счетом 5:0 — это крупнейшая победа в истории финалов Лиги чемпионов.

Номинальные хозяева поля вышли вперед благодаря голу марокканского защитника Ашрафа Хакими (12 минута). Вскоре преимущество парижан упрочил французский форвард Дезире Дуэ, который после перерыва оформил дубль (20 и 63).

Четвертый мяч в ворота миланцев отправил грузинский вингер Хвича Кварацхелия, результативно завершивший контратаку (73). Окончательный счет установил французский полузащитник Сенни Маюлу (86).

Двумя голевыми передачами отметился французский нападающий Усман Дембеле. Еще по разу ассистировали партнерам Дуэ, бразильский полузащитник Витинья и французский форвард Брэдли Барколя.

Таким образом, парижский клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Ранее столичная команда выступала в финале только в 2020 году и потерпела поражение от немецкой "Баварии".

Сезон 2024/25 "ПСЖ" завершил с четырьмя титулами. Помимо Лиги чемпионов, команда Луиса Энрике выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

"Интер" же четвертый раз потерпел поражение в финале главного еврокубка. Ранее миланская команда трижды выигрывала Лигу чемпионов, последний раз — в 2010 году.

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