"ПСЖ" вновь обыграл "Арсенал" и вышел в финал Лиги чемпионов

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" одержали домашнюю победу над английским "Арсеналом" в рамках Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Вторая встреча двухматчевого полуфинального противостояния прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам испанского полузащитника Фабиана Руиса (27 минута) и марокканского защитника Ашрафа Хакими (72). Единственный мяч гостей забил английский форвард Букайо Сака (76).

Кроме того, парижане не реализовали пенальти на 69-й минуте. Удар бразильского полузащитника Витиньи отразил испанский голкипер лондонцев Давид Райя.

Напомним, первый очный матч команд на прошлой неделе завершился со счетом 1:0 в пользу "ПСЖ". Таким образом, парижане оказались сильнее по общей сумме (3:1) и второй раз в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

В решающем матче "ПСЖ" сыграет с итальянским "Интером", который ранее в полуфинале выбил испанскую "Барселону". Финал между миланцами и парижанами запланирован на 31 мая. Его примет "Альянц Арена" в Мюнхене.

Ранее "ПСЖ" ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. В 2020 году команда выступила в финале, но потерпела поражение от немецкой "Баварии".

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