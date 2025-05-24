Один гол решил исход финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Барселоной"

Футболистки английского "Арсенала" одержали минимальную победу над испанской "Барселоной" в финале женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч прошел на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне — столице Португалии.

"Арсенал" одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу шведского форварда Стины Блакстениус, которая на 74-й минуте поразила ворота после передачи английской нападающей Бэт Мид.

Лондонки второй раз в истории выиграли женскую Лигу чемпионов. В прошлый раз столичному клубу это удалось в 2007 году.

"Барселона" же не смогла защитить титул. Ранее каталонская команда становилась победительницей Лиги чемпионов в 2021, 2023 и 2024 годах.

Самым успешным клубом в истории турнира является французский "Лион", который восемь раз брал трофей.

Казахстан в завершившемся сезоне представляла команда "БИИК-Шымкент", которая вылетела на этапе квалификации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.