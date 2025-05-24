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Один гол решил исход финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Барселоной"

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Футболистки "Арсенала" в финале ЛЧ 2024/25
Футболистки "Арсенала". Фото: Alexandra Fechete/MB Media/Getty Images

Футболистки английского "Арсенала" одержали минимальную победу над испанской "Барселоной" в финале женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч прошел на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне — столице Португалии.

"Арсенал" одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу шведского форварда Стины Блакстениус, которая на 74-й минуте поразила ворота после передачи английской нападающей Бэт Мид.

Лондонки второй раз в истории выиграли женскую Лигу чемпионов. В прошлый раз столичному клубу это удалось в 2007 году.

"Барселона" же не смогла защитить титул. Ранее каталонская команда становилась победительницей Лиги чемпионов в 2021, 2023 и 2024 годах.

Самым успешным клубом в истории турнира является французский "Лион", который восемь раз брал трофей.

Казахстан в завершившемся сезоне представляла команда "БИИК-Шымкент", которая вылетела на этапе квалификации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2248530-odin-gol-reshil-ishod-finala-ligi-chempionov-mezhdu-arsenalom-i-barselonoy/