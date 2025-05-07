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"Разочарование": главный тренер "Барселоны" — о поражении в полуфинале Лиги чемпионов

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Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик. Фото: ANP via Getty Images

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Ханс-Дитер Флик подвел итоги выступления команды в полуфинале Лиги чемпионов против итальянского "Интера", передает NUR.KZ со ссылкой на "Marca".

Ответный матч за выход в финал главного европейского клубного чемпионата завершился поражением "Барселоны" от "Интера" со счетом 3:4.

"Я испытываю разочарование, но не из-за игры или усилий наших футболистов. Они сделали всё возможное, и что есть — то есть. К сожалению, мы выбыли, но постараемся вернуться в следующем сезоне. Весь клуб и его поклонники заслуживают этого.
"Интер" — тоже сильная команда, и их работа заслуживает похвалы. Они отлично организованы в обороне, обладают опасными нападающими, хорошо владеют мячом и доводят свои действия до автоматизма", — заявил Флик.

Напомним, соперник "нерадзурри" определится в другом полуфинальном противостоянии между английским "Арсеналом" и французским "ПСЖ", который состоится в ночь с 7 на 8 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2242782-razocharovanie-glavnyy-trener-barselony-o-porazhenie-v-polufinale-ligi-chempionov/