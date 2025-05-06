"Интер" в дополнительное время обыграл "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов

Футболисты итальянского "Интера" одержали домашнюю победу над испанской "Барселоной" в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая игра двухматчевого противостояния состоялась на прошлой неделе в Каталонии и завершилась со счетом 3:3. В ночь на среду по казахстанскому времени команды провели ответный матч на стадионе "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сиро") в Милане.

Хозяева поля в первом тайме вышли вперед благодаря голам аргентинца Лаутаро Мартинеса (21 минута) и турка Хакана Чалханоглу (45+1), который реализовал пенальти.

После перерыва гости совершили камбэк, забив три мяча подряд. Отличились испанцы Эрик Гарсия (54) и Дани Ольмо (60), а также бразилец Рафинья (88). Однако "Интер" сравнял счет в компенсированное время благодаря голу итальянца Франческо Ачерби (90+3).

Решающий мяч в первом экстра-тайме забил итальянец Давиде Фраттези (99), который принес миланцам победу в матче со счетом 4:3. Таким образом, по сумме двух встреч "Интер" также оказался сильнее (7:6).

Миланский клуб второй раз за последние три сезона вышел в финал Лиги чемпионов. За победу в турнире он поборется с английским "Арсеналом" или французским "ПСЖ", которые проведут ответный полуфинальный матч в ночь с 7 на 8 мая.

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