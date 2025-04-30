Шесть голов забили "Барселона" и "Интер" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской "Барселоны" и итальянского "Интера" не выявили победителя в первом полуфинале Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Двухматчевое противостояние началось в столице Каталонии на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса. Встреча завершилась со счетом 3:3.

В составе гостей быстрый мяч забил французский форвард Маркус Тюрам (1 минута), дубль оформил нидерландский защитник Дензел Думфрис (21, 64).

У каталонцев отличились испанские нападающие Ламин Ямаль (24) и Ферран Торрес (38). Автоголом у миланцев отметился швейцарский вратарь Ян Зоммер (65).

Ответный матч между командами начнется в полночь с 6 на 7 мая по казахстанскому времени. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал, где сыграет с английским "Арсеналом" (Лондон) или французским "ПСЖ" (Париж).

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