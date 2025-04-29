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"ПСЖ" обыграл "Арсенал" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

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Французский футболист Усман Дембеле
Усман Дембеле. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" одержали выездную победу над английским "Арсеналом" в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Гости одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч на четвертой минуте забил французский нападающий Усман Дембеле. Он в одно касание замкнул передачу грузинского форварда Хвичи Кварацхелии и с линии штрафной площади поразил ворота соперника.

На 47-й минуте рефери отменил гол испанского полузащитника лондонцев Микеля Мерино, так как при помощи системы VAR был зафиксирован офсайд.

Ответный матч между "Арсеналом" и "ПСЖ" пройдет в Париже в среду, 7 мая. Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу за титул.

Другой финалист определится в противостоянии испанской "Барселоны" и итальянского "Интера" из Милана. Первый матч в их паре начнется в полночь с 30 апреля на 1 мая по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2240601-pszh-obygral-arsenal-v-pervom-polufinalnom-matche-ligi-chempionov/