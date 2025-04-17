Футболисты "Реала" и "Арсенала" сцепились в перерыве матча Лиги Чемпионов

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль и полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака сцепились в перерыве матча Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.
Команды встретились на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
Как пишет издание, в перерыве матча испанец Даниэль Карвахаль едва не подрался с британским футболистом Букайо Сакой - спортсменов пришлось разнимать сотрудникам клубов.
В итоге победа все же досталась английскому клубу - хозяева поля уступили со счетом 1:2. У гостей отличились Букайо Сака (65 минута) и Габриэл Мартинелли (90+3), у хозяев — Винисиус Жуниор (67).
По сумме двух матчей лондонцы оказались сильнее со счетом 5:1. Они вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с французским "ПСЖ".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2236488-futbolisty-reala-i-arsenala-scepilis-v-pereryve-matcha-ligi-chempionov/