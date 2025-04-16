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"Арсенал" вновь обыграл "Реал" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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Футболисты Букайо Сака и Габриэл Мартинелли (слева направо)
Букайо Сака и Габриэл Мартинелли (слева направо). Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Футболисты английского "Арсенала" по сумме двух матчей обыграли испанский "Реал" и пробились в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Ответные четвертьфинальные встречи в двух парах прошли в ночь на четверг по казахстанскому времени.

"Реал" принимал "Арсенал" в Мадриде и уступил со счетом 1:2. У гостей отличились Букайо Сака (65 минута) и Габриэл Мартинелли (90+3), у хозяев — Винисиус Жуниор (67). Кроме того, Сака не реализовал пенальти (13), так как его удар с одиннадцатиметровой отметки отразил Тибо Куртуа.

По сумме двух матчей лондонцы оказались сильнее со счетом 5:1. Они вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с французским "ПСЖ".

Также на следующей стадии выступит итальянский "Интер". Миланцы в ответной встрече на своем поле сыграли вничью с немецкой "Баварией" со счетом 2:2. У хозяев поля по мячу забили Лаутаро Мартинес (58) и Бенжамен Павар (61), у гостей — Харри Кейн (52) и Эрик Дайер (76).

По сумме двух матчей мюнхенцы проиграли со счетом 3:4 и вылетели из Лиги чемпионов. "Интер" же в полуфинале встретится с испанской "Барселоной".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2236437-arsenal-vnov-obygral-real-i-vyshel-v-polufinal-ligi-chempionov/