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Матчи чемпионата Италии по футболу отложили из-за смерти Папы Римского

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Футбольное поле
Футбольное поле. Иллюстративное фото: vm / Getty Images

Итальянская футбольная лига отменила матчи чемпионата из-за смерти Папы Римского Франциска - лига обратилась с официальным заявлением в соцсети Х, передает NUR.KZ.

Матчи, назначенные на 21 апреля, были перенесены.

"В связи с кончиной Его Святейшества Серия А подтверждает, что сегодняшние матчи Серии А и Примаверы 1 были отложены. О дате проведения повторных матчей будет объявлено в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Об этом сообщил официальный аккаунт новостей Ватикана.

Сегодня мы вспомнили, как Папа Римский Франциск совершил свой единственный визит в Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2237775-matchi-chempionata-italii-po-futbolu-otmenili-iz-za-smerti-papy-rimskogo/