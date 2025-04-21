Матчи чемпионата Италии по футболу отложили из-за смерти Папы Римского

Итальянская футбольная лига отменила матчи чемпионата из-за смерти Папы Римского Франциска - лига обратилась с официальным заявлением в соцсети Х, передает NUR.KZ.
Матчи, назначенные на 21 апреля, были перенесены.
"В связи с кончиной Его Святейшества Серия А подтверждает, что сегодняшние матчи Серии А и Примаверы 1 были отложены. О дате проведения повторных матчей будет объявлено в ближайшее время", - говорится в заявлении.
Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Об этом сообщил официальный аккаунт новостей Ватикана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2237775-matchi-chempionata-italii-po-futbolu-otmenili-iz-za-smerti-papy-rimskogo/