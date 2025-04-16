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Лига чемпионов, 1/4 финала: где смотреть ответные матчи "Реал" — "Арсенал" и "Интер" — "Бавария"

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Бразильский футболист Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор. Фото: Diego Souto/Getty Images

В ночь с 16 на 17 апреля по казахстанскому времени завершится четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ представляет расписание игрового дня.

Все противостояния в рамках 1/4 финала рассчитаны на два матча. Днем ранее прошли ответные встречи в двух парах, по итогам которых в полуфинал вышли испанская "Барселона" и французский "ПСЖ".

На среду, 16 апреля, назначены вторые матчи в других парах. Оба начнутся в полночь по казахстанскому времени:

  • 00:00. "Интер" (Италия) — "Бавария" (Германия). Прямая трансляция: "Qazaqstan";
  • 00:00. "Реал Мадрид" (Испания) — "Арсенал" (Англия). Прямая трансляция: "Qazsport".

"Интер" в первой встрече победил "Баварию" со счетом 2:1, победитель этой пары сыграет в полуфинале с "Барселоной". "Арсенал" ранее разгромил "Реал" со счетом 3:0, сильнейший из этого противостояния дальше встретится с "ПСЖ".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2236359-liga-chempionov-1-4-finala-gde-smotret-matchi-real-arsenal-i-inter-bavariya/