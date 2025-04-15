"Барселона" и "ПСЖ" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов

В ночь со вторника на среду по казахстанскому времени завершилась половина четвертьфинальных противостояний Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

Английская "Астон Вилла" на домашнем поле устроила камбэк в матче с французским "ПСЖ". Сначала у гостей отличились Ашраф Хакими (11 минута) и Нуну Мендеш (28), но затем хозяева забили трижды усилиями Юри Тилеманса (34), Джона Макгинна (55) и Эзри Конса (58).

Волевая победа со счетом 3:2 не позволила бирмингемцам продолжить борьбу за титул. По сумме двух матчей сильнее оказались парижане (5:4), которые и вышли в полуфинал.

В параллельной встрече немецкая "Боруссия" из Дортмунда обыграла испанскую "Барселону" со счетом 3:1 благодаря хет-трику Серу Гирасси (11, 49, 76), забившего первый мяч с пенальти. Также у хозяев поля автоголом отметился Рами Бенсебайни (54). Однако разгромная победа в первом матче позволила "Барселоне" оказаться сильнее по общей сумме (5:3) и выйти в полуфинал.

На следующей стадии каталонцы сыграют с итальянским "Интером" или немецкой "Баварией", а "ПСЖ" встретится с английским "Арсеналом" или испанским "Реалом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.