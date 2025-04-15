Лига чемпионов, 1/4 финала, 15 апреля: где смотреть "Боруссия" — "Барселона" и "Астон Вилла" — "ПСЖ"

В ночь с 15 на 16 апреля по казахстанскому времени завершится половина четвертьфинальных противостояний Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ представляет расписание игрового дня.

Все противостояния в рамках 1/4 финала рассчитаны на два матча. В первых играх "Барселона" разгромила дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:0, а "Пари Сен-Жермен" одержал волевую победу над "Астон Виллой" со счетом 3:1.

На вторник, 15 апреля, назначены ответные матчи в этих парах. Оба начнутся в полночь по казахстанскому времени:

00:00. "Астон Вилла" (Англия) — "ПСЖ" (Франция). Прямая трансляция: "Qazaqstan";

00:00. "Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Барселона" (Испания). Прямая трансляция: "Qazsport".

Ответные игры в двух других противостояниях запланированы на 16 апреля. Победитель в дуэли "ПСЖ" и "Астон Виллы" сыграет в полуфинале с "Арсеналом" или "Реалом", сильнейший из пары "Барселоны" и "Боруссии" встретится с "Баварией" или "Интером".

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