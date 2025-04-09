"Барселона" разгромила "Боруссию", "ПСЖ" обыграл "Астон Виллу": итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени завершилась серия первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

Испанская "Барселона" на своем поле разгромила немецкую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 4:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (48 и 67 минуты), по мячу забили Рафинья (25) и Ламин Ямаль (77).

В параллельной встрече французский "Пари Сен-Жермен" одержал домашнюю волевую победу над английской "Астон Виллой" со счетом 3:1. Гости вышли вперед благодаря голу Моргана Роджерса (35), но затем у парижан отличились Дезире Дуэ (39), Хвича Кварацхелия (49) и Нуну Мендеш (90+2).

Ответные матчи в данных противостояниях запланированы на 15 апреля и пройдут в Дортмунде и Бирмингеме соответственно. Победители по сумме двух встреч выйдут в полуфинал.

Напомним, ранее в других четвертьфинальных парах английский "Арсенал" разгромил испанский "Реал", а итальянский "Интер" одержал победу над немецкой "Баварией".

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