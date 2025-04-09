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Лига чемпионов, 1/4 финала, 9 апреля: где смотреть "ПСЖ" — "Астон Вилла" и "Барселона" — "Боруссия"

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"Барселона" футбол клубының ойыншысы Рафинья
"Барселона" футбол клубының ойыншысы Рафинья. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В ночь с 9 на 10 апреля по казахстанскому времени пройдут первые матчи в еще двух противостояниях 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ представляет расписание игрового дня.

Все противостояния в рамках 1/4 финала рассчитаны на два матча. В каждой паре команды по разу сыграют дома и на выезде. Победители по сумме двух встреч продолжат борьбу за трофей.

Днем ранее прошли первые матчи этой стадии. Английский "Арсенал" и итальянский "Интер" отметились победами над испанским "Реалом" и немецкой "Баварией" соответственно.

На среду, 9 апреля, назначены еще два матча. Оба начнутся в полночь по казахстанскому времени:

  • 00:00. "ПСЖ" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия). Прямая трансляция: "Qazaqstan";
  • 00:00. "Барселона" (Испания) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). Прямая трансляция: "Qazsport".

Ответные игры в данных противостояниях запланированы на 15 апреля. Победитель в противостоянии "ПСЖ" и "Астон Виллы" сыграет в полуфинале с "Арсеналом" или "Реалом", сильнейший из пары "Барселоны" и "Боруссии" встретится с "Баварией" или "Интером".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2234460-liga-chempionov-1-4-finala-9-aprelya-gde-smotret-pszh-aston-villa-i-barselona-borussiya/