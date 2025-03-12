Лига чемпионов, 1/8 финала, 12 марта: где смотреть "Атлетико" — "Реал" и другие ответные матчи

В ночь с 12 на 13 марта по казахстанскому времени завершится 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ представляет расписание и график прямых трансляций.

В рамках игрового дня встретятся команды, которые первые очные матчи проводили 4 марта. Победители по сумме двух противостояний выйдут в 1/4 финала. Первые четыре участники следующей стадии определились днем ранее.

На среду, 12 марта, назначены следующие матчи (по казахстанскому времени):

22:45. "Лилль" (Франция) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). Прямая трансляция: "Qazsport". Первый матч — 1:1;

01:00 (13 марта). "Атлетико Мадрид" (Испания) — "Реал Мадрид" (Испания). Прямая трансляция: "Qazsport". Первый матч — 1:2;

01:00. "Арсенал" (Англия) — "ПСВ" (Нидерланды). Прямая трансляция: "Qazaqstan". Первый матч — 7:1;

01:00. "Астон Вилла" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия). Прямая трансляция: "Q League". Первый матч — 3:1.

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