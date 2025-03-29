Асхат Тагыберген ушел из "Ордабасы" после откровенного заявления акима Шымкента

Советник президента Казахстанской федерации футбола Нурсултан Курман сообщил об уходе капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена из "Ордабасы", передает NUR.KZ.

"Асхат Тагыберген подтвердил, что покинул "Ордабасы".

До окончания контракта оставалось 10 месяцев. Выплаты компенсации в полном объеме не требовал, выбрал менее финансово выгодный вариант.

На данный момент информации о переходе в новый клуб нет. Она появится в ближайшее время", - сообщил Нурсултан Курман в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее аким Шымкента Габит Сыздыкбеков раскрыл зарплату полузащитника и капитана футбольного клуба "Ордабасы" Асхата Тагыбергена.

Градоначальник заявил, что клуб "Ордабасы" достался администрации города в плачевном состоянии. При этом зарплата футболистов составляет порядка 15 млн тенге, но власти не могут ее урезать.

"Контракты на 2 года, они зарегистрированы в УЕФА. Если с ними разорвем контракты, то мы должны будем выплатить полную неустойку.

Асхат Тагыберген уже играть не может, уходить тоже не хочет, сидит. Говорю открыто, зарплата - 20 000 000 тенге. Я ничего не могу поделать в этой ситуации", - заявил Габит Сыздыбеков.

Позже жена капитана футбольного клуба "Ордабасы" вступилась за мужа. Она заявила, что гордится вкладом супруга в футбол, его честной игрой и полной самоотдачей.

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