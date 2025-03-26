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Алиев о победе над Лихтенштейном: Есть три очка — можем этим гордиться два месяца

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Казахстанский футбольный тренер Али Алиев
Али Алиев. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев подвел итоги матча с Лихтенштейном, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Национальная команда одержала победу в Вадуце со счетом 2:0 в рамках второго тура группы J квалификации чемпионата мира 2026 года. Казахстанцы с тремя очками занимают промежуточное третье место. Напомним, в первом туре сборная уступила на выезде Уэльсу (1:3).

Алиев отметил, что победа над Лихтенштейном важна, но необходимо обратить внимание на отсутствие ударов в створ в первые 40 минут игры. При этом он выделил "тотальное владение мячом" со стороны сборной Казахстана и призвал набраться терпения.

"Если мы будем играть в азиатской зоне, мы точно попадем на чемпионат мира. Но не стоит переоценивать уровень азиатского футбола. Посмотрите на Уэльс и Северную Македонию. Сегодня мы забили два гола и дали возможность молодым ребятам проявить себя. Победа после серии поражений без голов — это уже прогресс", — подчеркнул Алиев.

Тренер объяснил свой подход к работе с командой и высказался о следующем матче квалификации с Северной Македонией, который пройдет 9 июня в Астане.

"Я беру на себя определенные моменты. Тактика — это одно, но главное – исполнители. Мы делаем апгрейд сборной, работаем с молодежью, и на это нужно время. Результат, безусловно, важен. Мы говорили об этом с командой еще вчера. Сегодня есть три очка — и мы можем гордиться этим два месяца до следующей игры. А в Астане мы постараемся навязать борьбу Северной Македонии. Для нашей сборной это будет новый вызов", — заключил Алиев.

Напомним, для прямого выхода на чемпионат мира необходимо выиграть отборочную группу. Команда, которая займет второе место, примет участие в стыковых матчах.

После победы над Лихтенштейном Алиев также высказался на тему натурализации футболистов для национальной сборной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230668-aliev-o-pobede-nad-lihtenshteynom-est-tri-ochka-mozhem-etim-gorditsya-dva-mesyaca/