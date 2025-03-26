Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Точечное усиление": в сборной Казахстана высказались о натурализации футболистов

Опубликовано:

Казахстанский футбольный тренер Али Алиев
Али Алиев. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Али Алиев ответил на вопрос о натурализации футболистов, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Отечественный специалист высказался на эту тему на пресс-конференции после победного матча с Лихтенштейном в квалификации чемпионата мира 2026 года.

"Вопрос натурализации — это глубокая и серьезная тема. Мы обязательно будем обсуждать ее с президентом федерации. У нас есть позиции, которые требуют точечного усиления, и мы должны понимать, кто действительно может помочь сборной — особенно в матчах против таких соперников, как Бельгия и Уэльс.
Когда-то много вопросов было по [Георгию] Жукову, но он вышел, показал уровень и реально помог команде. Он – гражданин Казахстана, и мы это уважаем. Все, что будет решено, мы обязательно доведем до общественности – открыто и прозрачно", — заявил Алиев.

Напомним, после двух туров сборная Казахстана с тремя очками занимает третье из пяти мест в группе J. Следующий матч в квалификации команда проведет 9 июня на своем поле с Северной Македонией.

Для прямого выхода на чемпионат мира необходимо выиграть группу. Команда, которая займет вторую позицию, примет участие в стыковых матчах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230662-tochechnoe-usilenie-v-sbornoy-kazahstana-vyskazalis-o-naturalizacii-futbolistov/