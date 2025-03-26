"Точечное усиление": в сборной Казахстана высказались о натурализации футболистов

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Али Алиев ответил на вопрос о натурализации футболистов, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Отечественный специалист высказался на эту тему на пресс-конференции после победного матча с Лихтенштейном в квалификации чемпионата мира 2026 года.

"Вопрос натурализации — это глубокая и серьезная тема. Мы обязательно будем обсуждать ее с президентом федерации. У нас есть позиции, которые требуют точечного усиления, и мы должны понимать, кто действительно может помочь сборной — особенно в матчах против таких соперников, как Бельгия и Уэльс.

Когда-то много вопросов было по [Георгию] Жукову, но он вышел, показал уровень и реально помог команде. Он – гражданин Казахстана, и мы это уважаем. Все, что будет решено, мы обязательно доведем до общественности – открыто и прозрачно", — заявил Алиев.

Напомним, после двух туров сборная Казахстана с тремя очками занимает третье из пяти мест в группе J. Следующий матч в квалификации команда проведет 9 июня на своем поле с Северной Македонией.

Для прямого выхода на чемпионат мира необходимо выиграть группу. Команда, которая займет вторую позицию, примет участие в стыковых матчах.

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