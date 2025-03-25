Сборная Казахстана обыграла Лихтенштейн и набрала первые очки в квалификации ЧМ-2026

Мужская сборная Казахстана по футболу одержала выездную победу над Лихтенштейном в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы J. Матч прошел на стадионе "Райнпарк" в Вадуце и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Оба мяча были забиты в концовке первого тайма. Сначала Максим Самородов головой замкнул навес Марата Быстрова на 42-й минуте. Спустя три минуты сам Самородов отдал голевую передачу — после его подачи со штрафного Александр Марочкин в прыжке ногой переправил мяч в ворота.

Победа позволила сборной Казахстана набрать три очка и подняться на третье место в таблице. Лихтенштейн после двух поражений не имеет баллов в активе и замыкает таблицу. Нет очков и у бельгийцев, которые пока не начинали отборочный цикл. Лидируют в группе Северная Македония и Уэльс, на счету которых по четыре балла.

Отметим, что победа над Лихтенштейном стала первой на официальном уровне для Али Алиева на посту исполняющего обязанности главного тренера сборной Казахстана. Национальная команда не выигрывала официальные встречи с ноября 2023 года, когда в отборе Евро-2024 была сильнее Сан-Марино (3:1).

Следующие матчи квалификации ЧМ-2026 пройдут в июне. Сборная Казахстана сыграет в одном из двух слотов — 9 июня на домашнем поле с македонцами. Для прямого выхода на чемпионат мира необходимо занять первое место в группе. Команда со второй позиции примет участие в стыковых матчах.

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