Сборная Украины по футболу одержала волевую победу над Бельгией в стыковом матче Лиги наций

Мужская сборная Украины по футболу одержала волевую победу над командой Бельгии в первом стыковом матче Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники оспаривают место в сильнейшем дивизионе в следующем розыгрыше турнира. Первая встреча двухматчевого противостояния прошла в испанской Мурсии и завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев.

В первом тайме гости вышли вперед усилиями Ромелу Лукаку (40 минута). Однако после перерыва украинцы отличились трижды — по мячу забили Алексей Гуцуляк (67), Владислав Ванат (74) и Илья Забарный (79).

Полные результаты стыковых матчей 20 марта за места в Лиге А:

Турция — Венгрия. 3:1

Украина — Бельгия. 3:1

Австрия — Сербия. 1:1

Греция — Шотландия. 0:1

Ответные матчи во всех четырех противостояниях запланированы на 23 марта. Победители по сумме двух встреч в следующем сезоне выступят в Лиге А, проигравшие — в Лиге В.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.