Сборная Украины по футболу одержала волевую победу над Бельгией в стыковом матче Лиги наций

Мужская сборная Украины по футболу одержала волевую победу над командой Бельгии в первом стыковом матче Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники оспаривают место в сильнейшем дивизионе в следующем розыгрыше турнира. Первая встреча двухматчевого противостояния прошла в испанской Мурсии и завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев.
В первом тайме гости вышли вперед усилиями Ромелу Лукаку (40 минута). Однако после перерыва украинцы отличились трижды — по мячу забили Алексей Гуцуляк (67), Владислав Ванат (74) и Илья Забарный (79).
Полные результаты стыковых матчей 20 марта за места в Лиге А:
Турция — Венгрия. 3:1
Украина — Бельгия. 3:1
Австрия — Сербия. 1:1
Греция — Шотландия. 0:1
Ответные матчи во всех четырех противостояниях запланированы на 23 марта. Победители по сумме двух встреч в следующем сезоне выступят в Лиге А, проигравшие — в Лиге В.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2229908-sbornaya-ukrainy-po-futbolu-oderzhala-volevuyu-pobedu-nad-belgiey-v-stykovom-matche-ligi-naciy/