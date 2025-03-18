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Месси временно исключили из состава сборной Аргентины в отборе на ЧМ

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Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images

Звезда сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пропустит несколько матчей отбора на чемпионат мира. Об этом сообщил сам футболист в Instagram, передает NUR.KZ.

По словам спортсмена, пропустить отборочные матчи его вынудила травма.

"Обидно пропустить эти два особенных матча национальной сборной против Уругвая и Бразилии. Как всегда, я хотел быть там, но в последнюю минуту небольшая травма заставила меня на некоторое время остановиться, прежде чем снова вернуться к игре. Пока я выбываю.

Я буду поддерживать вас отсюда, как любой другой болельщик. Вперед, Аргентина!" - написал Месси в Instagram Stories.

Как пишет "РИА Спорт", ссылаясь информацию от американского клуба "Интер Майами", за который сейчас выступает Месси, аргентинец получил травму мышцы бедра.

"Месси прошел МРТ, чтобы оценить степень дискомфорта в приводящей мышце бедра, который он испытал во время матча против "Атланты Юнайтед".

Результаты обследования подтвердили наличие незначительной травмы приводящей мышцы. Реакция на лечение определит готовность игрока к соревнованиям", - говорится в заявлении клуба.

В итоге из-за травмы футболист не был вызван в сборную Аргентины на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года против команд Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта).

Отметим, что вчера "Интер Майами" одержал волевую выездную победу над клубом "Атланта Юнайтед" в рамках регулярного чемпионата MLS. Месси забил в матче два гола.

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Напомним, в ноябре сборная Аргентины по футболу одержала победу в отборочном цикле на чемпионат мира 2026 года над Перу.

Единственный гол забил капитан сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, а голевую передачу оформил Лионель Месси. Спортсмен повторил исторический рекорд американского футболиста Лэндона Донована по количеству голевых передач на уровне сборных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228948-messi-isklyuchili-iz-sostava-sbornoy-argentiny-v-otbore-na-chm/