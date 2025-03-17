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Гол Месси помог "Интер Майами" одержать волевую победу в чемпионате

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Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Футболисты "Интер Майами" одержали волевую выездную победу над клубом "Атланта Юнайтед" в рамках регулярного чемпионата MLS, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на "Мерседес-Бенц Стэдиум" и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперед благодаря голу ивуарийского форварда Эммануэля Латте Лата (11 минута). Однако затем "Интер Майами" забил два мяча усилиями аргентинского нападающего и капитана Лионеля Месси (20), а также гаитянского полузащитника Фафы Пико (89).

Победа стала для "Интера" третьей в нынешнем сезоне MLS, также в активе команды одна ничья. С десятью очками клуб из Майами занимает второе место, уступая только "Ванкувер Уайткэпс", который выиграл все четыре матча.

"Атланта Юнайтед" с четырьмя баллами располагается на 23-й позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228642-gol-messi-pomog-inter-mayami-oderzhat-volevuyu-pobedu-v-chempionate/