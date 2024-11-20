Месси установил исторический рекорд в матче за сборную Аргентины в отборе на чемпионат мира

Сборная Аргентины по футболу одержала минимальную победу в отборочном цикле на чемпионат мира 2026 года над Перу, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе "Бомбонера" в Буэнос-Айресе (Аргентина) и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 55-й минуте второго тайма был забит капитаном итальянского "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесом, который догнал по количеству голов за национальную команду Диего Марадонну (32 гола). Оба футболиста делят пятое место в списке лучших бомбардиров.

Голевую передачу же оформил лидер действующих чемпионов мира Лионель Месси. Спортсмен повторил исторический рекорд американского футболиста Лэндона Донована по количеству голевых передач на уровне сборных.

На данный момент Аргентина возглавляет турнирную таблицу отборочного цикла среди стран Южной Америки. В активе чемпионов мира 25 очков. Сборная Перу напротив замыкает таблицу, набрав 7 баллов.

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