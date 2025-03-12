"ПСЖ" в серии пенальти выбил "Ливерпуль" из Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА определились первые четыре команды, которые выступят в четвертьфинале. NUR.KZ подводит итоги очередного игрового дня в главном еврокубке.
Английский "Ливерпуль" принимал французский "ПСЖ" и не смог удержать преимущество, добытое в первом матче. В ответной встрече парижане оказались сильнее со счетом 1:0 благодаря голу Усмана Дембеле (12 минута).
В двух экстра-таймах команды не смогли отличиться, поэтому была назначена серия пенальти, в которой "Ливерпуль" уступил со счетом 1:4. Таким образом, английский клуб вылетел из Лиги чемпионов, а "ПСЖ" продолжил борьбу за трофей.
Кроме того, в следующую стадию пробились испанская "Барселона", немецкая "Бавария" и итальянский "Интер", которые увеличили суммарное преимущество над португальской "Бенфикой", немецким "Байером" и нидерландским "Фейеноордом" соответственно.
Полные результаты игрового дня 11 марта:
- "Барселона" (Испания) — "Бенфика" (Португалия). 3:1, общий счет — 4:1
- "Интер" (Италия) — "Фейеноорд" (Нидерланды). 2:1, общий счет — 4:1
- "Байер" (Германия) — "Бавария" (Германия). 0:2, общий счет — 0:5
- "Ливерпуль" (Англия) — "ПСЖ" (Франция). 0:1, общий счет — 1:1, по пенальти — 1:4
Ответные матчи в других четырех парах назначены на 12 марта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2227223-pszh-v-serii-penalti-vybil-liverpul-iz-ligi-chempionov/