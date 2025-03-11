Лига чемпионов, 1/8 финала, 11 марта: где смотреть "Ливерпуль" — "ПСЖ" и другие ответные матчи

В ночь с 11 на 12 марта по казахстанскому времени завершится половина противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В материале NUR.KZ можно узнать их расписание и график прямых трансляций.
В рамках игрового дня встретятся команды, которые первые очные матчи проводили 6 марта. Победители по общему счету выйдут в 1/4 финала.
На вторник, 11 марта, назначены следующие матчи (по казахстанскому времени):
- 22:45. "Барселона" (Испания) — "Бенфика" (Португалия). Прямая трансляция: "Qazsport". Первый матч — 1:0;
- 01:00 (12 марта). "Ливерпуль" (Англия) — "ПСЖ" (Франция). Прямая трансляция: "Qazsport". Первый матч — 1:0;
- 01:00. "Байер" (Германия) — "Бавария" (Германия). Прямая трансляция: "Qazaqstan". Первый матч — 0:3;
- 01:00. "Интер" (Италия) — "Фейеноорд" (Нидерланды). Прямая трансляция: "Q League". Первый матч — 2:0.
Ответные игры в других четырех противостояниях запланированы на 12 марта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2227139-liga-chempionov-1-8-finala-11-marta-gde-smotret-liverpul-pszh-i-drugie-otvetnye-matchi/