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Лига чемпионов, 1/8 финала, 11 марта: где смотреть "Ливерпуль" — "ПСЖ" и другие ответные матчи

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Египетский футболист Мохамед Салах
Мохамед Салах. Фото: MI News/NurPhoto via Getty Images

В ночь с 11 на 12 марта по казахстанскому времени завершится половина противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В материале NUR.KZ можно узнать их расписание и график прямых трансляций.

В рамках игрового дня встретятся команды, которые первые очные матчи проводили 6 марта. Победители по общему счету выйдут в 1/4 финала.

На вторник, 11 марта, назначены следующие матчи (по казахстанскому времени):

  • 22:45. "Барселона" (Испания) — "Бенфика" (Португалия). Прямая трансляция: "Qazsport". Первый матч — 1:0;
  • 01:00 (12 марта). "Ливерпуль" (Англия) — "ПСЖ" (Франция). Прямая трансляция: "Qazsport". Первый матч — 1:0;
  • 01:00. "Байер" (Германия) — "Бавария" (Германия). Прямая трансляция: "Qazaqstan". Первый матч — 0:3;
  • 01:00. "Интер" (Италия) — "Фейеноорд" (Нидерланды). Прямая трансляция: "Q League". Первый матч — 2:0.

Ответные игры в других четырех противостояниях запланированы на 12 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2227139-liga-chempionov-1-8-finala-11-marta-gde-smotret-liverpul-pszh-i-drugie-otvetnye-matchi/