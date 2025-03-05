Лига чемпионов, 1/8 финала: где смотреть "ПСЖ" — "Ливерпуль" и другие матчи 5 марта

В ночь с 5 на 6 марта по казахстанскому времени пройдут очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В материале NUR.KZ можно узнать их расписание и график прямых трансляций.

Все противостояния в рамках 1/8 финала рассчитаны на два матча. В каждой паре команды по разу сыграют дома и на выезде. Победители по сумме двух встреч продолжат борьбу за трофей.

Первые четыре пары начали выступление на этой стадии днем ранее. На среду, 5 марта, назначены следующие матчи (по казахстанскому времени):

22:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Интер" (Италия). Прямая трансляция: "Qazsport";

01:00 (6 марта). "ПСЖ" (Франция) — "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция: "Qazsport";

01:00. "Бенфика" (Португалия) — "Барселона" (Испания). Прямая трансляция: "Qazaqstan";

01:00. "Бавария" (Германия) — "Байер" (Германия). Прямая трансляция: "Q League".

Ответные игры в данных противостояниях запланированы на 11 марта.

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