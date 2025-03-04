Лига чемпионов, 1/8 финала: где смотреть "Реал" — "Атлетико" и другие матчи 4 марта

В ночь с 4 на 5 марта по казахстанскому времени стартует 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ анонсирует первые четыре матча этой стадии и рассказывает, где их можно смотреть в прямом эфире.

Все противостояния в рамках 1/8 финала рассчитаны на два матча. В каждой паре команды по разу сыграют дома и на выезде. Победители по сумме двух встреч продолжат борьбу за трофей.

На вторник, 4 марта, назначены следующие матчи (по казахстанскому времени):

22:45. "Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия). Прямая трансляция: "Qazsport";

01:00 (5 марта). "Реал Мадрид" (Испания) — "Атлетико Мадрид" (Испания). Прямая трансляция: "Qazsport";

01:00. "ПСВ" (Нидерланды) — "Арсенал" (Англия). Прямая трансляция: "Qazaqstan";

01:00. "Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Лилль" (Франция). Прямая трансляция: "Q League".

Матчи в рамках еще четырех противостояний пройдут днем позже. Ответные игры во всех парах состоятся на следующей неделе.

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