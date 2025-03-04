"Реал" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты "Реала" одержали домашнюю победу над "Атлетико" в мадридском дерби в рамках стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

У "Реала" забитыми мячами отметились Родриго (4 минута) и Браим Диас (55). Автором единственного гола "Атлетико" стал Хулиан Альварес (32).

Параллельная встреча 1/8 финала между нидерландским "ПСВ" и английским "Арсеналом" завершилась разгромом. Лондонцы одержали выездную победу со счетом 7:1 благодаря голам Юрриена Тимбера (18), Итана Нванери (21), Микеля Мерино (31), Мартина Эдегора (47, 73), Леандро Троссарда (48) и Риккардо Калафьори (85). Единственный мяч команды из Эйндховена с пенальти забил Ноа Ланг (43).

Полные результаты игрового дня 4 марта:

"Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия). 1:3

"Реал" (Испания) — "Атлетико" (Испания). 2:1

"ПСВ" (Нидерланды) — "Арсенал" (Англия). 1:7

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Лилль" (Франция). 1:1

Ответные матчи в данных парах пройдут 12 марта.

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