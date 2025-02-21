"ПСЖ" против "Ливерпуля", "Реал" против "Атлетико": прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, которая окончательно сформировала турнирную сетку с 1/8 финала, передает корреспондент NUR.KZ.
По итогам общего этапа восемь сильнейших команд напрямую вышли в 1/8 финала. Еще столько же клубов попали на эту стадию через двухматчевые стыковые противостояния, которые завершились на этой неделе.
По результатам жеребьевки определились пары соперников по 1/8 финала:
- "Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Лилль" (Франция)
- "Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия)
- "Реал Мадрид" (Испания) — "Атлетико Мадрид" (Испания)
- "Бавария" (Германия) — "Байер" (Германия)
- "ПСВ" (Нидерланды) — "Арсенал" (Англия)
- "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Интер" (Италия)
- "ПСЖ" (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)
- "Бенфика" (Португалия) — "Барселона" (Испания)
Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта. Решающий матч Лиги чемпионов 31 мая примет "Альянц Арена" в немецком Мюнхене.
Полная сетка представлена на картинке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2222760-pszh-protiv-liverpulya-real-protiv-atletiko-proshla-zherebevka-1-8-finala-ligi-chempionov/