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"ПСЖ" против "Ливерпуля", "Реал" против "Атлетико": прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

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Футболисты Федерико Вальверде и Антуан Гризманн (слева направо)
Федерико Вальверде и Антуан Гризманн (слева направо). Фото: Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, которая окончательно сформировала турнирную сетку с 1/8 финала, передает корреспондент NUR.KZ.

По итогам общего этапа восемь сильнейших команд напрямую вышли в 1/8 финала. Еще столько же клубов попали на эту стадию через двухматчевые стыковые противостояния, которые завершились на этой неделе.

По результатам жеребьевки определились пары соперников по 1/8 финала:

  • "Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Лилль" (Франция)
  • "Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия)
  • "Реал Мадрид" (Испания) — "Атлетико Мадрид" (Испания)
  • "Бавария" (Германия) — "Байер" (Германия)
  • "ПСВ" (Нидерланды) — "Арсенал" (Англия)
  • "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Интер" (Италия)
  • "ПСЖ" (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)
  • "Бенфика" (Португалия) — "Барселона" (Испания)

Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта. Решающий матч Лиги чемпионов 31 мая примет "Альянц Арена" в немецком Мюнхене.

Полная сетка представлена на картинке.

Сетка плей-офф Лиги чемпионов 2024/25
Сетка плей-офф Лиги чемпионов 2024/25. Картинка: Официальный сайт УЕФА (uefa.com)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2222760-pszh-protiv-liverpulya-real-protiv-atletiko-proshla-zherebevka-1-8-finala-ligi-chempionov/