Хет-трик Мбаппе помог "Реалу" выбить "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Футболисты английского "Манчестер Сити" потерпели выездное поражение от испанского "Реала" в рамках Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Ответная встреча между командами прошла в Мадриде. Хозяева выиграли со счетом 3:1 благодаря хет-трику Килиана Мбаппе (4, 33 и 61 минуты). Единственный мяч гостей забил Нико Гонсалес (90+2).

Таким образом, по сумме двух матчей "Реал" оказался сильнее (6:2) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" вылетел из турнира и завершил еврокубковую кампанию.

Также в 1/8 финала по итогам других стыковых встреч пробились немецкая "Боруссия", французский "ПСЖ", которые выбили из борьбы португальский "Спортинг" и французский "Брест" соответственно.

Полные результаты игрового дня 19 февраля:

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Спортинг" (Португалия). 0:0, общий счет — 3:0

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия). 3:0, общий счет — 6:2

"ПСЖ" (Франция) — "Брест" (Франция). 7:0, общий счет — 10:0

"ПСВ" (Нидерланды) — "Ювентус" (Италия).

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