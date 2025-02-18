Вылет "Милана", спасение "Баварии" на последних минутах: итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со вторника на среду по казахстанскому времени завершилась половина стыковых противостояний в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

Итальянский "Милан" на своем поле сыграл вничью с нидерландским "Фейеноордом" со счетом 1:1. У хозяев отличился Сантьяго Хименес (1 минута), у гостей — Хулиан Карранса (73). Красные карточки у "Милана" и "Фейеноорда" получили Тео Эрнандес (51) и Дживайро Рид (90+7) соответственно. По сумме двух матчей роттердамцы оказались сильнее (2:1) и вышли в 1/8 финала.

Немецкая "Бавария" на последних секундах спаслась от дополнительного времени в противостоянии с шотландским "Селтиком". Домашнюю ничью со счетом 1:1 мюнхенцам принес гол Альфонсо Дэвиса (90+4). У гостей мяч забил Николас-Геррит Кюн (63). По сумме двух матчей "Бавария" победила со счетом 3:2.

Также в 1/8 финала по итогам стыковых встреч пробились португальская "Бенфика" и бельгийский "Брюгге", которые выбили из борьбы французский "Монако" и итальянскую "Аталанту" соответственно.

Полные результаты игрового дня 18 февраля:

"Милан" (Италия) — "Фейеноорд" (Нидерланды). 1:1, общий счет — 1:2

"Бавария" (Германия) — "Селтик" (Шотландия). 1:1, общий счет — 3:2

"Аталанта" (Италия) — "Брюгге" (Бельгия). 1:3, общий счет — 2:5

"Бенфика" (Португалия) — "Монако" (Франция). 3:3, общий счет — 4:3

Еще четыре стыковых противостояния завершатся 19 февраля. По их итогам определятся все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

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