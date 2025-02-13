Победа "Баварии" и поражение "Милана": итоги дня в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные четыре матча стыкового раунда за выход в 1/8 финала. NUR.KZ подводит итоги дня в главном футбольном еврокубке.
Немецкая "Бавария" на выезде одержала победу над шотландским "Селтиком" со счетом 2:1 благодаря голам Майкла Олисе (45 минута) и Харри Кейна (49). Единственный мяч хозяев забил Дайдзэн Маэда (79).
Итальянский "Милан" потерпел выездное поражение от нидерландского "Фейеноорда" со счетом 0:1. Гол в активе Игора Пайшао (3).
Полные результаты игрового дня:
- "Брюгге" (Бельгия) — "Аталанта" (Италия). 2:1
- "Селтик" (Шотландия) — "Бавария" (Германия). 1:2
- "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Милан" (Италия). 1:0
- "Монако" (Франция) — "Бенфика" (Португалия). 0:1
Ответные матчи в этих парах запланированы на 18 февраля. Победители по сумме двух встреч выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2220333-pobeda-bavarii-i-porazhenie-milana-itogi-dnya-v-lige-chempionov/