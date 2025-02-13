Победа "Баварии" и поражение "Милана": итоги дня в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные четыре матча стыкового раунда за выход в 1/8 финала. NUR.KZ подводит итоги дня в главном футбольном еврокубке.

Немецкая "Бавария" на выезде одержала победу над шотландским "Селтиком" со счетом 2:1 благодаря голам Майкла Олисе (45 минута) и Харри Кейна (49). Единственный мяч хозяев забил Дайдзэн Маэда (79).

Итальянский "Милан" потерпел выездное поражение от нидерландского "Фейеноорда" со счетом 0:1. Гол в активе Игора Пайшао (3).

Полные результаты игрового дня:

"Брюгге" (Бельгия) — "Аталанта" (Италия). 2:1

"Селтик" (Шотландия) — "Бавария" (Германия). 1:2

"Фейеноорд" (Нидерланды) — "Милан" (Италия). 1:0

"Монако" (Франция) — "Бенфика" (Португалия). 0:1

Ответные матчи в этих парах запланированы на 18 февраля. Победители по сумме двух встреч выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.