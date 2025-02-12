"Реал" вырвал победу в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"

В Лиге чемпионов УЕФА начались стыковые матчи плей-офф. Испанский "Реал" одержал волевую победу над английским "Манчестер Сити", передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на стадионе "Этихад" в Манчестере. Гости выиграли со счетом 3:2.
В составе победителей по мячу забили француз Килиан Мбаппе (60 минута), испанец Браим Диас (86) и англичанин Джуд Беллингем (90+2). У хозяев дублем отметился норвежец Эрлинг Холанд (19, 80), который второй гол оформил с пенальти.
Полные результаты игрового дня:
- "Брест" (Франция) — "ПСЖ" (Франция). 0:3
- "Спортинг" (Португалия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 0:3
- "Манчестер Сити" (Англия) — "Реал Мадрид" (Испания). 2:3
- "Ювентус" (Италия) — "ПСВ" (Нидерланды). 2:1
Ответные матчи в этих парах запланированы на 19 февраля. Победители по сумме двух встреч выйдут в 1/8 финала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2220003-real-vyrval-pobedu-v-pervom-matche-pley-off-ligi-chempionov-s-manchester-siti/