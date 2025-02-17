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Сборная Казахстана по футболу проиграла КНДР в товарищеском матче

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Матч сборных Казахстана и КНДР по футболу в 2025 году
Матч сборных Казахстана и КНДР по футболу. Фото: Дамир Серик / Казахстанская федерация футбола

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела минимальное поражение от команды Северной Кореи в товарищеском матче в Белеке, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. Матч завершился победой представителей КНДР со счетом 2:0.

Один из корейских игроков оформил дубль. Оба мяча были забиты после перерыва, а второй гол — в компенсированное время, сразу перед финальным свистком.

Напомним, на сборе в расположении казахстанской команды присутствуют молодые футболисты и потенциальные кандидаты в основной состав.

Ранее в Белеке национальная сборная сыграла вничью с узбекистанским клубом "Локомотив" из Ташкента. Тот матч стал дебютным для Али Алиева на посту исполняющего обязанности главного тренера команды Казахстана.

В понедельник новый глава КФФ Марат Омаров сделал заявление о дальнейших перспективах национальной сборной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2221503-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-kndr-v-tovarishcheskom-matche/