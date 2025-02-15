Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с узбекистанским клубом в первом матче при Алиеве

Мужская сборная Казахстана по футболу провела первый матч под руководством Али Алиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола (КФФ).

Национальная команда проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке, куда вызваны молодые игроки и кандидаты в основной состав. В закрытом режиме прошел товарищеский матч с ташкентским "Локомотивом", который в прошлом сезоне занял последнее место в чемпионате Узбекистана и вылетел из высшего дивизиона.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. У казахстанцев отличился форвард Айбар Жаксылыков (64 минута), у "Локомотива" — грузинский вингер Акаки Шулая (83, с пенальти). Еще один пенальти не реализовал нападающий национальной сборной Оралхан Омиртаев (40).

Казахстанской команде осталось провести еще один товарищеский матч на сборе — против КНДР. Эта встреча начнется 17 февраля в 19:00 по времени Астаны. Планируется прямая трансляция.

Напомним, Али Алиев занял должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Казахстана в конце января. Матч с "Локомотивом" стал для него дебютным на этом посту.

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