Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с узбекистанским клубом в первом матче при Алиеве

Опубликовано:

Казахстанский футболист Айбар Жаксылыков
Айбар Жаксылыков. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Мужская сборная Казахстана по футболу провела первый матч под руководством Али Алиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола (КФФ).

Национальная команда проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке, куда вызваны молодые игроки и кандидаты в основной состав. В закрытом режиме прошел товарищеский матч с ташкентским "Локомотивом", который в прошлом сезоне занял последнее место в чемпионате Узбекистана и вылетел из высшего дивизиона.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. У казахстанцев отличился форвард Айбар Жаксылыков (64 минута), у "Локомотива" — грузинский вингер Акаки Шулая (83, с пенальти). Еще один пенальти не реализовал нападающий национальной сборной Оралхан Омиртаев (40).

Казахстанской команде осталось провести еще один товарищеский матч на сборе — против КНДР. Эта встреча начнется 17 февраля в 19:00 по времени Астаны. Планируется прямая трансляция.

Напомним, Али Алиев занял должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Казахстана в конце января. Матч с "Локомотивом" стал для него дебютным на этом посту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2221025-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-sygrala-vnichyu-s-uzbekistanskim-klubom-v-pervom-matche-pri-alieve/