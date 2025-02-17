Глава КФФ Марат Омаров сделал заявление о сборной Казахстана по футболу

Новый президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров прокомментировал на пресс-конференции в Астане развитие отечественных сборных разных возрастов, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице прошла пресс-конференция президента Казахстанской федерации футбола Марата Омарова, на которой глава организации рассказал о развитие национальных команд.

«Особое внимание должно быть уделено формированию прочной базы из игроков молодёжных сборных – U-17, U-19 и U-21, поскольку именно они в ближайшие годы станут костяком национальной команды.

В этой связи очень важно выстроить четкую вертикаль в системе подготовки, начиная с 15-летнего возраста, чтобы игроки смогли последовательно проходить все этапы становления и адаптации к более высокому уровню.

Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана назначен Али Ханалиевич Алиев, с которым знаком каждый из вас. Новость о его назначении получила позитивный отклик в обществе, так как он играл за нашу национальную сборную, имеет большой опыт работы в регионах, знает игроков, а самое главное – искренне переживает за результат и развитие футбола в стране. Мы дадим полную поддержку Али Ханалиевичу в его деятельности», - отметил Омаров.

В рамках общения с журналистами новый президент КФФ также прокомментировал детали прекращения сотрудничества с бывшим главным тренером мужской сборной Станиславом Черчесовым.

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