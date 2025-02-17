"Не катастрофические суммы": президент КФФ высказался о выплате неустойки Черчесову

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров пообщался с журналистами на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе общения с журналистами новый глава КФФ прокомментировал ситуацию с выплатой денежной компенсации бывшему главному тренеру мужской сборной Станиславу Черчесову.

"Пока он (Черчесов) не получил никакую неустойку. Ведутся переговоры с его командой. Есть ряд юридических вопросов. У нас время еще есть. Фактически, как господин Черчесов отмечал, юридически у нас договор еще есть. Тут не только казахстанское законодательство, но международные спортивные регламенты. О тех суммах, речь о которых идет, там такого нет. Миллионы евро или долларов об этом речь не идет сейчас.

Есть договорные обязательства. Есть определенные неустойки. Это в рамках переговоров, которые наша юридическая команда ведет. Конкретные вещи я озвучивать не могу, потому что есть юридическая ответственность. С точки зрения финансов я думаю тут не катастрофические суммы", - заявил Омаров.

Напомним, 27 января, российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу.

Исполняющим обязанности рулевого мужской команды был назначен казахстанский тренер Али Алиев.

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