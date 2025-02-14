Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с КНДР

Мужская сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча, в том числе с КНДР, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление КФФ в Instagram-аккаунте.
На данный момент в турецком Белеке продолжается первый сбор национальной команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Али Алиева. В нем участвуют потенциальные кандидаты в сборную Казахстана, которые в последнее время не входили в основу.
В пятницу, 14 февраля, команда проведет товарищеский матч против узбекистанского "Локомотива" из Ташкента. По решению тренерского штаба эта игра будет организована в закрытом режиме. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по времени Астаны.
В понедельник, 17 февраля, сборная Казахстана проведет еще одну товарищескую встречу. Соперником будет команда КНДР. Матч начнется в 19:00 по времени Астаны, информация о прямой трансляции появится позднее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2220866-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-provedet-tovarishcheskiy-match-s-kndr/