Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с КНДР

Мужская сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча, в том числе с КНДР, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление КФФ в Instagram-аккаунте.

На данный момент в турецком Белеке продолжается первый сбор национальной команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Али Алиева. В нем участвуют потенциальные кандидаты в сборную Казахстана, которые в последнее время не входили в основу.

В пятницу, 14 февраля, команда проведет товарищеский матч против узбекистанского "Локомотива" из Ташкента. По решению тренерского штаба эта игра будет организована в закрытом режиме. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по времени Астаны.

В понедельник, 17 февраля, сборная Казахстана проведет еще одну товарищескую встречу. Соперником будет команда КНДР. Матч начнется в 19:00 по времени Астаны, информация о прямой трансляции появится позднее.

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