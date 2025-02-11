"Челси" на два года пришлет в Казахстан тренера для подготовки Дастана Сатпаева

Руководитель алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев в интервью "Спорт-Экспрессу" раскрыл подробности трансфера Дастана Сатпаева в лондонский "Челси", передает NUR.KZ.

О сделке между казахстанским и английским клубами было официально объявлено 10 февраля. 16-летний Сатпаев подписал контракт с "Челси", но сможет сыграть за новую команду через два года — по достижении совершеннолетия. Боранбаев пояснил, что по юридическим нормам казахстанский форвард не сможет провести это время в академии лондонцев.

"Сатпаев не является гражданином Великобритании. При этом "Челси" на два года присылает в "Кайрат" тренера, который будет работать с Дастаном по программе лондонцев внутри нашего клуба, подводить его к 18-летнему возрасту", — заявил Боранбаев.

Функционер отметил, что специалист от "Челси" будет жить на базе алматинцев. Его работу оплатит лондонский клуб. Тренер также будет согласовывать возможное участие Сатпаева в матчах основной команды "Кайрата".

Называть сумму трансфера Боранбаев отказался. В СМИ фигурировали данные о 4,3 млн евро с учетом бонусов.

"Могу сказать лишь одно. Это самый большой трансфер на выход в истории казахстанского футбола. Деньги поступают напрямую в наш клуб", — подчеркнул Боранбаев.

Ранее руководитель "Кайрата" обратился к Сатпаеву после трансфера.

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