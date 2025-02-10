"Движемся в правильном направлении": Боранбаев — о переходе Сатпаева из "Кайрата" в "Челси"

Руководитель алматинского футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев в Instagram-аккаунте высказался о переходе Дастана Сатпаева в "Челси", передает NUR.KZ.

В понедельник было официально объявлено о трансфере 16-летнего нападающего в лондонскую команду. Сатпаев сможет войти в состав "Челси" летом 2026 года по достижении совершеннолетия.

Боранбаев назвал этот трансфер самым значимым в истории казахстанского футбола. Впервые отечественный футболист перешел в клуб из "большой пятерки" европейских чемпионатов.

По мнению Боранбаева, речь не только об успехе одного игрока, но и о работе системы "Кайрата" по развитию молодежи. Сатпаев с восьмилетнего возраста тренировался в академии алматинского клуба.

"Этот переход – знак, что мы движемся в правильном направлении. Казахстанские футболисты могут быть конкурентоспособными на самом высоком уровне, и это не может не вдохновлять. Я уверен, что пример Дастана станет мотивацией для тысяч мальчишек по всей стране. Главное – верить в свою мечту, работать над собой и стремиться к вершинам.

"Челси" – это новый этап не только для Дастана, но и для нашего клуба. Мы доказали, что можем воспитывать игроков, способных отвечать требованиям топ-клубов Европы. И это только начало", – заявил Боранбаев.

Акционер "Кайрата" также поблагодарил всех, кто помогал Сатпаеву, и сказал, что будет искренне болеть и переживать за него.

"Дастан, ты – гордость Казахстана. Впереди у тебя большие свершения, и вся страна верит в твой успех!" – заключил Боранбаев.

Ранее о перспективах Сатпаева во взрослой сборной Казахстана высказался исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Али Алиев.

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