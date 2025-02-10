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Официально: 16-летний казахстанский футболист Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Челси"

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Казахстанский футболист Дастан Сатпаев
Дастан Сатпаев. Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" в Instagram-аккаунте официально объявил о переходе казахстанца Дастана Сатпаева в лондонский "Челси", передает NUR.KZ.

Казахстанский и английский клубы достигли договоренности о трансфере 16-летнего нападающего. Присоединиться к "Челси" он сможет летом 2026 года — после достижения совершеннолетия. До этого момента Сатпаев продолжит выступать за "Кайрат".

Официально сумма сделки не разглашается. По данным журналиста Ивана Карпова, фиксированный платеж — 2,4 млн евро. С учетом бонусов сумма может дойти до 4,3 млн евро. Ранее рекордным трансфером отечественного футболиста из Казахстанской премьер-лиги был переход Нуралы Алипы из "Кайрата" в санкт-петербургский "Зенит" за 2 млн евро.

Сатпаев — уроженец Алматы. В восьмилетнем возрасте он начал заниматься в академии "Кайрата".

За два сезона в QJ League Сатпаев провел 28 матчей, забил 26 мячей и отдал 10 голевых передач. В Первой лиге форвард отметился одним голом в пяти встречах, в Юношеской лиге УЕФА — голом и результативной передачей в четырех играх.

В мае 2024 года в возрасте 15 лет Сатпаев стал самым молодым футболистом в истории "Кайрата", который дебютировал за основную команду.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Али Алиев высказался о потенциальном вызове нападающего и его перспективах в "Челси".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2219480-oficialno-16-letniy-kazahstanskiy-futbolist-dastan-satpaev-prodolzhit-kareru-v-chelsi/