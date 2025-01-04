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"Неприятная история": Кержаков сделал заявление о "Кайрате" и золотой медали чемпионата Казахстана

Опубликовано:

Главный тренер ФК "Кайрат" Александр Кержаков
Александр Кержаков: Пресс-служба ФК "Кайрат"

Бывший главный тренер алматинского "Кайрата" Александр Кержаков в интервью YouTube-каналу "СБГ ШОУ" высказался о периоде работы в Казахстане, передает NUR.KZ.

Российский специалист возглавил команду из южной столицы в конце мая прошлого года, а покинул в начале сентября. Кержаков сам инициировал увольнение, после чего в СМИ появлялись сообщения о его конфликте с владельцем алматинского клуба Кайратом Боранбаевым. Бизнесмен отрицал, что оскорблял российского тренера.

По итогам сезона "Кайрат", лидировавший в таблице Казахстанской премьер-лиги на момент ухода Кержакова, стал чемпионом страны.

"В "Кайрате", когда приехал, отправил семью и месяц жил на базе, чтобы полностью погрузиться и иметь полное представление о чемпионате, соперниках, своих футболистах. А спустя три месяца услышал: "Когда начнешь уже работать?" — рассказал Кержаков. — Медаль не дали, конечно. Какое я имею к этому отношение? Только косвенное.
Кто что говорил, то и произошло, к сожалению. Неприятная история, которая для меня непозволительна вообще никогда в любом проявлении. Абсолютно никогда [не было ощущения, что надо прогнуться]. Думаю, есть тренеры, которые так бы и поступили. Но я не мог себе этого позволить. Авторитет в глазах футболистов — очень важная штука для тренера. После того, что произошло, у меня его не было бы абсолютно".

Кержаков также объяснил, как, по его мнению, должно выглядеть взаимодействие между тренерским штабом и руководством клуба."

"Вокруг футбольных историй у меня наступает разочарование. Когда такие вещи случаются, я понимаю, насколько это негладко и непросто. Готов бороться с трудностями, которые складываются на футбольном поле, внутри команды. Но когда случаются такие вещи...
Прежде всего, владельцам клубов нужно понимать, что они берут не человека, а тренировочный, подготовительный, игровой процесс. То есть то, что этот человек делает. За это платят деньги и с этого должны требовать, не переходя на личности. Не говорю применительно к этой ситуации [в "Кайрате"], но в целом должно быть понимание того, что ты нанимаешь человека и платишь ему за то, что он делает, а не потому, что он нравится или не нравится", — добавил Кержаков.

На данный момент "Кайрат" возглавляет Рафаэль Уразбахтин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2207982-nepriyatnaya-istoriya-kerzhakov-sdelal-zayavlenie-o-kayrate-i-zolotoy-medali-chempionata-kazahstana/

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