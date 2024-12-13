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Сборная Казахстана по футболу узнала соперников по квалификации чемпионата мира 2026 года

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Сборная Казахстана по футболу в 2024 году
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужская сборная Казахстана узнала соперников по отборочному турниру чемпионата мира 2026 года в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает корреспондент NUR.KZ.

Жеребьевка прошла в пятницу в швейцарском Цюрихе. Сборная Казахстана находилась в четвертой из пяти корзин. Всего в процедуре участвовали 54 команды региона за исключением отстраненной России.

Сборная Казахстана попала в группу J вместе с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном. Матчи этой пятерки пройдут с марта по ноябрь следующего года.

На чемпионат мира гарантированно попадут победители всех 12 групп. Команды, которая займут вторые места, выступят в раунде плей-офф, где будут разыграны еще четыре путевки.

Полные результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А: Победитель четвертьфинала Лиги наций Германия — Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург;

Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово;

Группа С: Проигравший четвертьфинала Лиги наций Португалия — Дания, Греция, Шотландия, Беларусь;

Группа D: Победитель четвертьфинала Лиги наций Франция — Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан;

Группа Е: Победитель четвертьфинала Лиги наций Испания — Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария;

Группа F: Победитель четвертьфинала Лиги наций Португалия — Дания, Венгрия, Ирландия, Армения;

Группа G: Проигравший четвертьфинала Лиги наций Испания — Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта;

Группа Н: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино;

Группа I: Проигравший четвертьфинала Лиги наций Германия — Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова;

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн;

Группа К: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра;

Группа L: Проигравший четвертьфинала Лиги наций Франция — Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в этом турнире будут участвовать 48 команд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2200316-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-uznala-sopernikov-po-kvalifikacii-chempionata-mira-2026-goda/

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