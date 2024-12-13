"Прогнозов делать не буду": Черчесов — о группе сборной Казахстана в отборе на чемпионат мира

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Группы отборочного турнира зоны УЕФА были сформированы в пятницу. Сборная Казахстана при жеребьевке была в четвертой корзине и в итоге попала в группу J вместе с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном.

Сильнейшая команда пятерки напрямую выйдет на чемпионат мира. Обладатель второго места сыграет в плей-офф за путевку на турнир.

"На этом уровне жеребьевка играет значительную роль. Сборная Бельгии мне хорошо знакома – я уже встречался с этой командой в отборочном турнире и на самом чемпионате Европы. Сейчас у них происходит перестройка. Что касается сборных Уэльса и Северной Македонии, то я давно не видел их в деле, поэтому пока не могу дать конкретную оценку.

Из пятой корзины нам досталась сборная Лихтенштейна. Однако каждого соперника нужно уважать, тщательно изучать и приложить максимум усилий, чтобы добиться победы. Посмотрим, каким будет наш календарь. Прогнозов делать не буду, мне интересна моя команда. Самое важное – это то, насколько мы сможем ее подготовить и настроить на результат", – сказал Черчесов.

Отборочный турнир для сборной Казахстана начнется в марте, а завершится в ноябре следующего года.

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