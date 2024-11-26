Черчесов впервые прокомментировал скандал с казахским языком

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о ситуации с шуткой о казахском языке, передает NUR.KZ со ссылкой на Матч ТВ.

Российский специалист прокомментировал ситуацию, которая случилась на пресс-конференции после матча со Словенией.

"Ничего вообще не было. Реально, вообще. Говорю как есть. Никаких предпосылок для того, чтобы так раздувать. Ни на одного (журналиста) я не покосился, не обиделся, ничего плохого не сказал. Делаю своё дело. Я и над собой шучу, как вы видите.

Журналист в форме «ПСЖ» пришёл на матч сборной и задавал первый вопрос. Я с ним в шутливой форме. Раз шутку не поняли, значит, я неправ. Хотя извиняться смысла нет, потому что я ничего не сделал. Я даже попросил его встать и повернуться, чтобы люди поняли, что мы имели в виду", — заявил Черчесов.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык.

Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс. После инцидента Казахстанская федерация футбола выступила с официальным заявлением.

Однако в Минспорта потребовали разъяснений от Казахстанской федерации футбола. После стало известно, что тренер национальной сборной по футболу был оштрафован за свое высказывание.

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