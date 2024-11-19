Адиев ответил Черчесову на слова о "бесхозной" сборной Казахстана по футболу

Бывший тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал высказывание нынешнего наставника команды Станислава Черчесова, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

После заключительного матча группового этапа Лиги наций УЕФА против Норвегии Черчесов заявил, что до его прихода сборная Казахстана была "бесхозной".

Экс-рулевой национальной команды Магомед Адиев, с которым отечественные футболисты добились лучшего результата в своей истории, прокомментировал слова соотечественника.

"Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него? Конечно, это его суждение. Но считаю, что мы за два года во главе с (бывшим) президентом федерации Барменкуловым пришли к позитивным результатам. Всегда буду болеть за сборную Казахстана. Мне хотелось бы, чтобы и Черчесов привел команду к наилучшим результатам. Буду только рад, если результаты будут лучше, чем у Адиева", - заявил специалист.

Отметим, в данном цикле сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова завершила сезон Лиги наций на последней четвертой позиции в группе В3 и вылетела в третий по силе дивизион.

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